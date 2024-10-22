Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR
- Hồ Chí Minh: 343/5a Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh như website công ty, mạng xã hội, các trang tuyển dụng online
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và mời ứng viên phỏng vấn
Tổ chức và tham gia các buổi phỏng vấn, đánh giá ứng viên
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các trường đại học, cao đẳng để tìm kiếm nguồn ứng viên tiềm năng
Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng
Tham gia vào các hoạt động employer branding để quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với lĩnh vực nhân sự
Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự và Quản trị nguồn nhân lực
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao
Có hiểu biết về xu hướng tuyển dụng và thị trường lao động là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực nhân sự
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
