Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 343/5a Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty Đăng tin tuyển dụng trên các kênh như website công ty, mạng xã hội, các trang tuyển dụng online Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và mời ứng viên phỏng vấn Tổ chức và tham gia các buổi phỏng vấn, đánh giá ứng viên Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các trường đại học, cao đẳng để tìm kiếm nguồn ứng viên tiềm năng Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng Tham gia vào các hoạt động employer branding để quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với lĩnh vực nhân sự Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự và Quản trị nguồn nhân lực Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao Có hiểu biết về xu hướng tuyển dụng và thị trường lao động là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực nhân sự Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DREAMSTAR

