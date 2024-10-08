Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 5

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả cho công ty •Phân tích nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp
• Thiết lập, duy trì các nguồn ứng viên đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Công ty • Soạn thảo và đăng tải thông tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp • Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và thực hiện các buổi phỏng vấn • Báo cáo đánh giá ứng viên. • Thương lượng và đàm phán các điều khoản tuyển dụng với ứng viên tiềm năng • Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên và hồ sơ tuyển dụng. • Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ và đề xuất cải tiến quy trình
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan
• Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự và quy trình tuyển dụng
• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lắng nghe tốt
• Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
• Ưu tiên: ứng viên từng làm trong lĩnh vực sản xuất, có kinh nghiệm tuyển dụng đa dạng vị trí.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

•Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc
•Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ
•Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.
•Hưởng chế độ phúc lợi theo thâm niên công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 292 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

