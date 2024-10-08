Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Quốc lộ 13, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

a. Tuyển dụng:

Tổ chức thực hiện tuyển dụng theo chương trình đã phê duyệt: Đăng tuyển; tiếp nhận hồ sơ; Phỏng vấn sơ tuyển; Phỏng vấn chuyên môn; Báo cáo kết quả tuyển dụng. Triển khai theo dõi quá trình thử việc. Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc, tập sự, thực tập: Quy trình thử việc, học việc; Thực hiện thủ tục tiếp nhận thử việc; Chuyển sang bộ phận đào tạo hội nhập; Bàn giao nhân sự; Đánh giá thử việc; Kết quả thử việc. Thiết lập, duy trì các nguồn nhân sự đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Công ty. Hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát ngày công, giờ công, hợp đồng lao động, cam kết thử việc. Hỗ trợ các phòng ban khác trong Công ty tổ chức các hoạt động lễ hội, phong trào văn thể mỹ, hoạt động xã hội, các đợt tham quan, nghỉ mát, teambuidling, hội chợ, triển lãm của Công ty. Phối hợp với các nhân sự trong phòng giải quyết các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của quản lý cấp trên. Thực hiện báo cáo số liệu, công việc tuyển dụng định kỳ hoặc đột xuất (nếu có) khi Trưởng bộ phận/Trưởng phòng yêu cầu. Thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan theo qui định của Công ty. Đảm bảo đáp ứng về số lượng và chất lượng nhân sự theo yêu cầu kế hoạch của công tác tuyển dụng, đào tạo. Chịu trách nhiệm trước về kết quả thực hiện các công việc được giao. Báo cáo kịp thời những vấn đề cần giải quyết, phát sinh cho quản lý cấp trên biết xử lý, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công việc được nhanh chóng, kịp thời.

b. Đào tạo:

Thực hiện tổng hợp nhu cầu đào tạo từ các phòng ban định kỳ hàng tháng, quý, năm. Đánh giá hiệu quả đào tạo, đưa ra đề xuất và cải tiến đối với các chương trình đào tạo. Thực hiện đào tạo hội nhập cho nhân viên mới về văn hóa, chính sách, các giá trị truyền thống của hệ thống Công ty.

c. Hỗ trợ công việc hành chính khác:

Hỗ trợ công việc khác theo sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 25 – 35 tuổi. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Có kiến thức về công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực. Có kiến thức về thị trường bất động sản, đầu tư, xây dựng là một lợi thế Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office.

Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm, Ký HĐLĐ theo Luật định Nghỉ lễ, thưởng và các chế độ khác theo Luật định của công ty và nhà nước Được đào tạo các kỹ năng sàng lọc, trao đổi ứng viên, phỏng vấn và lập kế hoạch Được tham gia các khóa đào tạo bên ngoài chuyên ngành nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

