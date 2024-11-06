Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KBT Sông Ông Lớn xã Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả cho công ty

Phân tích nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng chi tiết cho vị trí kỹ thuật điện, lạnh.

Soạn thảo và đăng tải thông tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, thực hiện phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại

Tổ chức và tiến hành các buổi phỏng vấn trực tiếp với ứng viên tiềm năng

Đánh giá năng lực ứng viên và đề xuất tuyển dụng với cấp quản lý

Thương lượng mức lương và chế độ đãi ngộ với ứng viên được chọn

Hỗ trợ quá trình onboarding cho nhân viên mới

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng tiềm năng

Theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số tuyển dụng quan trọng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Khả năng tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với ứng viên.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint.

Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực nhân sự.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ nghỉ phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin