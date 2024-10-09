Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149/35 Bành Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Soạn và thiết kế nội dung đăng tuyển để thu hút ứng viên và quảng bá thương hiệu Công ty Đăng tuyển và sàng lọc CV Phỏng vấn ứng viên vòng 1 Liên hệ và phỏng vấn ứng viên vòng 2 Thỏa thuận, đàm phán lương Đề xuất và đánh giá các kênh tuyển dụng Kết hợp với Trường phòng để xấy dựng kênh tuyển dụng riêng của Công ty Thời gian làm việc: 08h - 17h, nghỉ trưa 01h30 (Từ T2 đến T7)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự/nguồn nhân lực Tuổi từ 24 – 28 tuổi, không nói giọng địa phương, không nói lắp Có kinh nghiệm tuyển dụng ít nhất 03 năm (1 tháng ít nhất tuyển được 10 - 12 nhân viên, trong đó bao gồm các ứng viên Giám đốc, Trưởng phòng, Trợ lý, ... Có kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp và đàm phán. Sử dụng được Word, Excel: hàm sum, hàm if, hàm vlookup, ... Ứng viên có khả năng giao tiếp, ham học, chăm chỉ & cẩn thận. Ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính: 10.000.000 + Hoa hồng tuyển dụng (100k – 200k/nhân viên thử việc). Tham gia BHXH. Nghỉ Lễ/Tết theo Quy định nhà nước. Nghỉ dưỡng, team building 1 năm/lần. Review tăng lương định kỳ & đột xuất. Thưởng lương tháng 13 và thưởng Lễ/Tết. Được đào tạo thêm các nghiệp vụ liên quan đến các công việc trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS

