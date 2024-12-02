Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Đường 41, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tuyển dụng các vị trí Back-Office tại Tập đoàn Miền Nam và các vị trí thuộc các Công ty thành viên.
– Phối hợp với các phòng ban để triển khai quy trình tuyển dụng, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.
– Theo dõi và phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng thông qua hoạt động kết nối tuyển dụng.
– Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ liên quan đến tuyển dụng và kết nối với trường đại học.
– Tham gia triển khai các dự án đổi mới, cải tiến nhằm tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.
– Tổng hợp, lập báo cáo và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận Tuyển dụng.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h00 – 17h00)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành về Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,..
- Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo các website tuyển dụng
- Ngoại hình sáng sủa, chịu được áp lực công việc cao
- Giao tiếp tốt, khéo léo, tạo quan hệ tốt với các phòng ban

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.
– Du lịch, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.
– Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...
– Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc.
– Chính sách mua sản phẩm Ô tô/ Xe máy với giá ưu đãi dành riêng cho CBNV.
– Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, Đường số 41, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức

