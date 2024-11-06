Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 292 Hồng Bàng, phường 12, quận 5., Quận 5
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan
• Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự và quy trình tuyển dụng
• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lắng nghe tốt
• Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
• Ưu tiên: ứng viên từng làm trong lĩnh vực sản xuất, có kinh nghiệm tuyển dụng đa dạng vị trí.
Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
•Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc
•Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ
•Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.
•Hưởng chế độ phúc lợi theo thâm niên công tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
