Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292 Hồng Bàng, phường 12, quận 5., Quận 5

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan

• Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự và quy trình tuyển dụng

• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lắng nghe tốt

• Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

• Ưu tiên: ứng viên từng làm trong lĩnh vực sản xuất, có kinh nghiệm tuyển dụng đa dạng vị trí.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

•Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc

•Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ

•Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.

•Hưởng chế độ phúc lợi theo thâm niên công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.