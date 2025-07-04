Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 32 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Giao dịch ngân hàng để rút séc, lấy sao kê sổ phụ. (1 tháng 1 lần)

Chuẩn bị, lưu giữ hóa đơn đầu vào, hợp đồng đầu vào, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng và xuất hóa đơn bán ra (công ty mô hình dịch vụ nên 1 tháng xuất 1 tờ hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào < 20 tờ/tháng).

Nhập hóa đơn đầu ra, đầu vào, hạch toán, lập và kiểm tra BCTC tháng, quý, năm.

Cập nhật và quản lý hệ thống sổ sách kế toán.

Chấm công, tính lương và thanh toán lương cho nhân viên hàng tháng vào ngày 10 (nhân sự < 50 người).

Báo tăng/giảm/đau ốm/thai sản cho nhân viên tham gia BHXH hàng tháng.

Báo cáo thuế́ GTGT, thuế TNCN hàng quý, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thuế TNDN, Thuyết minh tài chính, Danh sách lương D-02 gửi thuế, Báo cáo thống kê.

Cập nhật tình hình luật thuế hiện hành kịp thời .

Làm việc với cơ quan BHXH, Thuế khi có yêu cầu

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, ...).

Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ lễ, tết theo Quy định của Nhà nước

Tham gia YEP, nghỉ mát team building hàng năm

Tăng lương theo thâm niên làm việc

