Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA
- Hồ Chí Minh: Số 32 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Giao dịch ngân hàng để rút séc, lấy sao kê sổ phụ. (1 tháng 1 lần)
Chuẩn bị, lưu giữ hóa đơn đầu vào, hợp đồng đầu vào, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng và xuất hóa đơn bán ra (công ty mô hình dịch vụ nên 1 tháng xuất 1 tờ hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào < 20 tờ/tháng).
Nhập hóa đơn đầu ra, đầu vào, hạch toán, lập và kiểm tra BCTC tháng, quý, năm.
Cập nhật và quản lý hệ thống sổ sách kế toán.
Chấm công, tính lương và thanh toán lương cho nhân viên hàng tháng vào ngày 10 (nhân sự < 50 người).
Báo tăng/giảm/đau ốm/thai sản cho nhân viên tham gia BHXH hàng tháng.
Báo cáo thuế́ GTGT, thuế TNCN hàng quý, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thuế TNDN, Thuyết minh tài chính, Danh sách lương D-02 gửi thuế, Báo cáo thống kê.
Cập nhật tình hình luật thuế hiện hành kịp thời .
Làm việc với cơ quan BHXH, Thuế khi có yêu cầu
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, ...).
Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia YEP, nghỉ mát team building hàng năm
Tăng lương theo thâm niên làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
