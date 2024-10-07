Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 80/2 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng cho group: 60%

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban các công ty trong group Lên kế hoạch tuyển dụng: tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả Đăng tin, sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ ứng viên phù hợp, sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn và trực tiếp phỏng vấn cùng TBP/ BGĐ Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí

Hội nhập nhân sự mới, onboarding đảm bảo nhân sự mới hội nhập hiệu quả:20%

Chuẩn bị các vật dụng, các biểu mẫu, thư mời nhận việc, khi tiếp nhận đón chào nhân sự mới Hội nhập nhân sự mới, onboarding, phổ biến nội quy, chính sách công ty Giới thiệu nhân sự mới với những thông tin cần thiết đến toàn thể CBNV Phối hợp quản lý phòng ban theo sát quá trình thử việc của nhân viên mới (thái độ, kỷ luật, sự thích nghi môi trường mới, tiến độ hướng dẫn công việc và hội nhập của nhân sự của phòng ban và văn hóa công ty) Lưu trữ thông tin nhân viên, đảm bảo đầy đủ, chính xác và hợp lệ

Quản lý nhân sự (thông tin nhân viên, hợp đồng, nghỉ việc, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, thuyên chuyển): (10%)

Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV của tất cả Công ty đảm bảo đầy đủ Cập nhật thông tin liên hệ (số điện thoại, email, line nội bộ) Theo dõi, cập nhật, soạn thảo hợp đồng ( thư mời nhận việc, trình ký hợp đồng mới,tái ký,...) Nhận đơn xin nghỉ việc, trình ký, lưu đơn xin nghỉ việc. Phỏng vấn nghỉ việc, thỏa thuận hoặc ghi nhận vấn đề dẫn đến nghỉ việc của CBNV Nhận đầy đủ biên bản bàn giao công việc theo quy trình nghỉ việc Thực hiện quyết định khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, thuyên chuyển nhân sự

Hỗ trợ các công việc khác trong phòng ban hoặc được phân công từ BGĐ (10%)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ tốt nghiệp chuyên ngành QT nguồn nhân lực, Luật, Pháp lý hoặc chuyên ngành liên quan Độ tuổi: 25-30 tuổi Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong tuyển dụng hoặc HCNS tổng hợp, ưu tiên mạnh tuyển dụng Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động Có khả năng nhìn nhận, đánh giá nhân sự, có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc. Kỹ năng sắp xếp công việc, có thái độ nghiêm túc đối với deadline, làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc Yêu thích, đam mê thể thao, có lối sống dinh dưỡng, healthy

Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ cơm trưa cho NLĐ tại văn phòng; Tham gia BHXH sau khi ký HĐLĐ, phép năm/ phép thâm niên (3 năm/ thêm 1 ngày phép) Tăng lương định kỳ hàng năm/thưởng các ngày lễ, lương tháng 13, thưởng tết (theo tình hình kinh doanh công ty) Tham gia các chương trình hoạt động/phúc lợi của công ty: quà tặng sinh nhật/ Lễ 8/3, 20/10/ Teambuilding/khám sức khỏe định kỳ/du lịch hàng năm/YEP. Chính sách, phúc lợi dành cho lao động nữ (mang thai, con nhỏ) Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường lao động thân thiện/có nhiều khả năng thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia

