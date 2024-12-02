Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

1: Lập kế hoạch tuyển dụng (10%)
- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng theo sự phân công của quản lý
- Lên kế hoạch các hoạt động tuyển dụng tại khu vực mình phụ trách bao gồm các hoạt động trên fanpage và hỗ trợ các hoạt động liên quan đến thương hiệu tuyển dụng tại khu vực mình phụ trách.
2: Vận hành (70%)
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng Nhân sự theo phân công công việc của quản lý bao gồm:
+ Đăng tuyển và sàng lọc hồ sơ
+ Tổ chức phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn các vị trí Nhân viên/ Chuyên viên
+ Làm các thủ tục đề xuất lương, check evident của ứng viên
+ Làm thủ tục off ứng viên và chuẩn bị các thủ tục onboarding cho nhân sự mới
+ Follow đánh giá thử việc và thông báo kết quả thử việc cho nhân sự mới
+ Cập nhật data tuyển dụng, báo cáo tuyển dụng (báo cáo nhân sự mới, số lượng nhân sự Offer trong tháng, số lượng nhân sự pass thử việc, phỏng vấn nghỉ việc,...) định kỳ theo tuần/ tháng
3: Báo cáo (10%)
- Báo cáo định kỳ theo tuần/ tháng/ quý/ năm KPIs
- Định kỳ cập nhật tình hình tuyển dụng nhân sự tại khu vực được phân công cho Hiring Manager tại khu vực đó
4: Hỗ trợ thủ tục nhân sự (10%)
- Hỗ trợ C&B trong các vấn đề liên quan đến gia hạn hợp đồng, thủ tục nghỉ việc cho nhân sự, làm việc với các cơ quan nhà nước khi có phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, kinh tế, quản trị kinh doanh
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực bệnh viện/phòng khám/...
- Nắm rõ quy trình tuyển dụng
- Có hiểu biết về xu thế tuyển dụng trên thị trường lao động
- Hiểu biết về Luật lao động

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc Từ thứ 2- Thứ 6, Sáng T7
- Hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe
- Lương tháng 13, 2-3 tháng lương KPIs
- Chế độ Teambuilding, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Lương Định Của, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

