Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và thu hút ứng viên:

Xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng.

Sử dụng các kênh tuyển dụng khác nhau như mạng xã hội, trang web tuyển dụng, hội chợ việc làm và các mối quan hệ để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Tạo ra các chiến lược tiếp cận ứng viên hiệu quả nhằm thu hút nguồn ứng viên chất lượng cao.

Quy trình tuyển dụng:

Làm việc cùng các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng và xây dựng mô tả công việc cho từng vị trí.

Đăng tuyển và quản lý các thông báo tuyển dụng trên các kênh phù hợp.

Lọc hồ sơ, sàng lọc ứng viên qua điện thoại hoặc trực tiếp, tổ chức và điều phối phỏng vấn.

Thực hiện đánh giá, kiểm tra năng lực, background check khi cần thiết.

Quản lý dữ liệu tuyển dụng:

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên.

Báo cáo và phân tích các số liệu liên quan đến tuyển dụng (số lượng ứng viên, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian tuyển dụng, v.v.).

Đề xuất và thực hiện các phương pháp cải thiện quy trình tuyển dụng.

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng:

Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng và thực hiện các chiến dịch thương hiệu tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài.

Tổ chức và tham gia các sự kiện tuyển dụng và kết nối như hội chợ việc làm, ngày hội tuyển dụng, sự kiện networking.

Onboarding và định hướng nhân sự mới:

Hỗ trợ và đảm bảo quy trình onboard nhân viên mới diễn ra suôn sẻ.

Tư vấn, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tuyển dụng hoặc Talent Acquisition.

- Am hiểu quy trình tuyển dụng và các công cụ, phương pháp tìm kiếm ứng viên.

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và đàm phán tốt.

- Có kỹ năng thiết kế hình ảnh đơn giản (Canva,... )

- Khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty quy mô lớn hoặc agency tuyển dụng.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo kết quả tuyển dụng.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

- Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng.

- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin