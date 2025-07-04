Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Profit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Profit
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Profit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 144 Thành Thái Phường 12 Quận 10., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Quản lý tài chính – kế toán
• Tổ chức, giám sát và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty.
• Lập, kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.
• Quản lý dòng tiền, công nợ, kiểm soát chi phí, tối ưu ngân sách.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ.
B. Quản lý thuế và tuân thủ pháp lý
• Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng quy định.
• Cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế, tài chính để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.
C. Kiểm soát nội bộ và tối ưu quy trình
• Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.
• Hướng dẫn, đào tạo nhân sự phòng kế toán nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
• Kiểm soát việc xuất hóa đơn, chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ và hợp lệ.
D. Phân tích tài chính và hỗ trợ lãnh đạo
• Phân tích báo cáo tài chính, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận.
• Tư vấn chiến lược tài chính cho ban lãnh đạo trong các quyết định kinh doanh.
• Lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn phát triển của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
• Có chứng chỉ kế toán trưởng.
• Nữ, độ tuổi từ 32-40 tuổi
• Ít nhất 4 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.
• Am hiểu về lĩnh vực Thương mai và Xuất nhập khẩu.
• Am hiểu về hệ thống tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan.
• Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Excel, VPN, Eshop) và các công cụ phân tích tài chính.
• Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Profit Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận.
• Lương tháng 13
• Chế độ sinh nhật
• Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Địa điểm làm việc : 98B Lê Quang Định, Phường 14 Quận Bình Thạnh
Địa điểm phổng vấn : 144 Thành Thái Phường 12 Quận 10.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Profit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Profit

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lê Quang Định Q.Bình Thạnh

