Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Profit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 Thành Thái Phường 12 Quận 10., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

A. Quản lý tài chính – kế toán

• Tổ chức, giám sát và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty.

• Lập, kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.

• Quản lý dòng tiền, công nợ, kiểm soát chi phí, tối ưu ngân sách.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ.

B. Quản lý thuế và tuân thủ pháp lý

• Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng quy định.

• Cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế, tài chính để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

C. Kiểm soát nội bộ và tối ưu quy trình

• Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

• Hướng dẫn, đào tạo nhân sự phòng kế toán nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

• Kiểm soát việc xuất hóa đơn, chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ và hợp lệ.

D. Phân tích tài chính và hỗ trợ lãnh đạo

• Phân tích báo cáo tài chính, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận.

• Tư vấn chiến lược tài chính cho ban lãnh đạo trong các quyết định kinh doanh.

• Lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn phát triển của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

• Có chứng chỉ kế toán trưởng.

• Nữ, độ tuổi từ 32-40 tuổi

• Ít nhất 4 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

• Am hiểu về lĩnh vực Thương mai và Xuất nhập khẩu.

• Am hiểu về hệ thống tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan.

• Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Excel, VPN, Eshop) và các công cụ phân tích tài chính.

• Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Profit Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận.

• Lương tháng 13

• Chế độ sinh nhật

• Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Địa điểm làm việc : 98B Lê Quang Định, Phường 14 Quận Bình Thạnh

Địa điểm phổng vấn : 144 Thành Thái Phường 12 Quận 10.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Profit

