Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng 03, Tầng 22, Tòa nhà Tòa nhà Opal, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên tư vấn sau khi khách hàng ký hợp đồng.

Dịch thuật các hồ sơ khách hàng để làm thủ tục định cư theo từng giai đoạn (40% công việc của bộ phận hồ sơ).

Phối hợp cùng nhân viên tư vấn đưa ra những giải pháp để thực hiện hồ sơ tùy theo mỗi trường hợp khách hàng.

Quản lý, theo dõi và nhắc nhở khách hàng hoàn thiện và bổ sung các tài liệu, hồ sơ cho đến khi nhận Visa định cư.

Sắp xếp và lưu trữ lên hệ thống quản lý dữ liệu và biên soạn quy trình hồ sơ của công ty một cách khoa học.

Điền các bộ form di trú, giấy phép lao động định cư.

Hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên quan đến thủ tục định cư.

Lên kế hoạch xử lý hồ sơ được giao đúng thời hạn.

Dịch thuật hồ sơ khi được yêu cầu.

Chuẩn bị báo cáo ngày/tuần/tháng/năm gởi người quản lý trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 22 đến 29 tuổi.

Trình độ: Đại học.

Trình độ Tiếng Anh: IELTS 5.0 trở lên.

Thành thạo vi tính văn phòng Word, Excel, Power Point...

Có kinh nghiệm từ 2 năm vị trí dịch thuật các loại văn bản bằng tiếng Việt sang tiếng Anh.

Có kinh nghiệm xử lý hồ sơ trong ngành Định cư hoặc tư vấn du học là một điểm cộng.

Tại CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + hoa hồng của từng giai đoạn hồ sơ khách hàng.

Thưởng Hot Bonus, Best Processing member và team và lương tháng 13.

Phí hỗ trợ cơm trưa + phí gửi xe.

Các loại bánh, trái cây, trà tắc, cafe ......miễn phí tại khu vực Pantry.

Thưởng cuối năm gồm có phần thưởng PE lên đến 3 tháng lương (ngoài tháng lương thứ 13) và thưởng Hot Bonus cho toàn Công ty.

6 tháng xét tăng lương/lần (bao gồm thời gian thử việc).

15 ngày phép/năm, mỗi năm tặng thêm 1 ngày. Ngoài ra, khi bạn đã đồng hành từ 1 năm trở lên vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán sẽ được tặng thêm tối đa 2 ngày nghỉ Tết.

Tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Luật Lao Động.

Chế độ hiếu, hỷ và thăm hỏi sức khỏe cá nhân + tứ thân phụ mẫu.

Được tổ chức sinh nhật, quà tặng 8/3, 20/10, thâm niên, quà Trung thu, quà Tết, lì xì Tết hàng năm và thưởng vào các dịp lễ.

Được kiểm tra sức khỏe định kỳ tại BV Quốc tế và du lịch hằng năm.

Chế độ cấp thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt khi làm việc từ 12 tháng trở lên.

Được tài trợ chi phí Visa Visitor Canada, Châu Âu và Châu Á (Đài Loan, Nhật, Hàn....) khi bạn đã đồng hành từ 1,5 năm trở lên.

Nhân viên có các thành tựu trong công việc được cấp điện thoại, laptop.

Quy trình đánh giá và thăng tiến (Career path) rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY

