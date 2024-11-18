Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN NHỊ XUÂN , XÃ XUÂN THỚI SƠN, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm chứng từ XNK

Liên hệ và chăm sóc khách hàng

Liên hệ khách hàng mới báo giá ,gởi mẫu

Theo dõi đơn hàng

Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng.

Quản lý PO và lịch giao hàng.

Theo dõi sản phẩm từ giai đoạn nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói và giao nhận. Làm việc với bộ phận sản xuất để xác nhận tiến độ sản xuất của lô hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Làm việc với bộ phận kho để chuẩn bị công việc xuất hàng.

Liên hệ, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn và sau hàng.

Làm yêu cầu thanh toán theo hợp đồng Phối hợp và cung cấp thông tin chính xác đến các phòng ban có liên quan.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghệp chuyên nghành liên quan

Kinh nghiệm 1 năm trờ lên đối với vị trí tương đương , ưu tiên ứng vên có kinh nghiệm thu mua thực phẩm , bao bì

Sử dụng thành thạo Word , Excel Có kỹ năng giao tếp khéo léo , đàm phán và thuyết phục

Cẩn thận , chịu khó , trung thực , tinh thần ,trách nhiem cao , nhiệt huyết , có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định

Môi trường làm viec năng động và chuyên nghiệp

Được đào tạo hỗ trợ chuyên sau về mặt nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

