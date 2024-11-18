Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
- Hồ Chí Minh: KCN NHỊ XUÂN , XÃ XUÂN THỚI SƠN, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Làm chứng từ XNK
Liên hệ và chăm sóc khách hàng
Liên hệ khách hàng mới báo giá ,gởi mẫu
Theo dõi đơn hàng
Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng.
Quản lý PO và lịch giao hàng.
Theo dõi sản phẩm từ giai đoạn nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói và giao nhận. Làm việc với bộ phận sản xuất để xác nhận tiến độ sản xuất của lô hàng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Làm việc với bộ phận kho để chuẩn bị công việc xuất hàng.
Liên hệ, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn và sau hàng.
Làm yêu cầu thanh toán theo hợp đồng Phối hợp và cung cấp thông tin chính xác đến các phòng ban có liên quan.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm trờ lên đối với vị trí tương đương , ưu tiên ứng vên có kinh nghiệm thu mua thực phẩm , bao bì
Sử dụng thành thạo Word , Excel Có kỹ năng giao tếp khéo léo , đàm phán và thuyết phục
Cẩn thận , chịu khó , trung thực , tinh thần ,trách nhiem cao , nhiệt huyết , có tinh thần học hỏi
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm viec năng động và chuyên nghiệp
Được đào tạo hỗ trợ chuyên sau về mặt nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
