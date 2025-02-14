Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Chuyên viên xử lý nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Tiếp nhận, quản lý hồ sơ xử lý nợ, quản lý khoản nợ; kiểm tra, đánh giá và phân tích hồ sơ các khoản nợ; đốc nợ; thẩm định khoản nợ, khách hàng, tài sản…
• Xây dựng Báo cáo và Tờ trình phương án xử lý nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
• Thực hiện các phương án xử lý đã được phê duyệt như: đốc nợ; cơ cấu lại thời hạn trả nợ;bổ sung vốn; lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục khởi kiện, thi hành án, kê biên, định giá, đấu giá hoặc các biện pháp xử lý khác để thu hồi nợ…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
• Tuổi dưới 40. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý và xử lý nợ (như ngân hàng, AMC, hành nghề luật, doanh nghiệp dịch vụ thu nợ, các cơ quan tư pháp, công an…).
• Hiểu biết sâu về: pháp luật có liên quan (tài chính, ngân hàng, dân sự, tố tụng, tư vấn…); hoạt động có liên quan (quản lý, xử lý, mua bán nợ…).
• Năng động, sáng tạo; khả năng soạn thảo văn bản tốt; có khả năng đàm phán, thuyết trình, các kỹ năng mềm đối với khách hàng (giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, nắm bắt tâm lý…) và thiết lập các mối quan hệ; có mối quan hệ tốt và rộng rãi với các cơ quan, tổ chức.

Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn Phòng Hội sở: Tầng 12 số 9 Đào Duy Anh Đống Đa Hà Nội

