Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Tiếp nhận, quản lý hồ sơ xử lý nợ, quản lý khoản nợ; kiểm tra, đánh giá và phân tích hồ sơ các khoản nợ; đốc nợ; thẩm định khoản nợ, khách hàng, tài sản…

• Xây dựng Báo cáo và Tờ trình phương án xử lý nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

• Thực hiện các phương án xử lý đã được phê duyệt như: đốc nợ; cơ cấu lại thời hạn trả nợ;bổ sung vốn; lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục khởi kiện, thi hành án, kê biên, định giá, đấu giá hoặc các biện pháp xử lý khác để thu hồi nợ…

Yêu cầu công việc

• Tuổi dưới 40. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý và xử lý nợ (như ngân hàng, AMC, hành nghề luật, doanh nghiệp dịch vụ thu nợ, các cơ quan tư pháp, công an…).

• Hiểu biết sâu về: pháp luật có liên quan (tài chính, ngân hàng, dân sự, tố tụng, tư vấn…); hoạt động có liên quan (quản lý, xử lý, mua bán nợ…).

• Năng động, sáng tạo; khả năng soạn thảo văn bản tốt; có khả năng đàm phán, thuyết trình, các kỹ năng mềm đối với khách hàng (giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, nắm bắt tâm lý…) và thiết lập các mối quan hệ; có mối quan hệ tốt và rộng rãi với các cơ quan, tổ chức.

