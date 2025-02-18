Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Thực hiện công việc theo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ,... và đảm bảo chất lượng dịch vụ (SLAs) theo yêu cầu;

Tiếp nhận danh mục khách hàng, nghiên cứu hồ sơ khoản nợ để nắm thông tin khách hàng, khoản nợ và sắp xếp danh mục ưu tiên xử lý, ưu tiên thực hiện các hồ sơ thu nợ có mức độ khó trung bình;

Thực hiện các cuộc thu nợ trực tiếp theo đúng kịch bản và chiến lược, ghi nhận đầy đủ kết quả tác nghiệp lên hệ thống dữ liệu, đảm bảo đáp ứng KPI;

Đánh giá, phân tích thực trạng khách hàng và/hoặc tình trạng tác nghiệp. Từ đó đề xuất và triển khai các phương án giảm thiểu rủi ro theo quy định và phân công;

Thực hiện phát hiện gian lận trong quá trình kiểm tra hồ sơ khách hàng và thực tế làm việc với khách hàng;

Thông báo tới cấp quản lý về các khách hàng có dấu hiệu gian lận;

Phối hợp với các bên liên quan để cung cấp thông tin khách hàng khi có sự đồng ý của cấp quản lý có thẩm quyền;

Tham gia góp ý xây dựng/chỉnh sửa chính sách văn bản, phương thức vận hành thu hồi nợ liên quan đến nghiệp vụ tại bộ phận;

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; ưu tiên ứng viên có kiến thức về Luật/ Tài chính/Ngân hàng;

Kỹ năng giao tiếp, thương thuyết tốt;

Có hiểu biết và khả năng phân tích khách hàng là điểm cộng;

Chăm chỉ, kiên trì, cầu tiến và có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm : 9.000.000 VNĐ + % hoa hồng. Thu nhập dao động từ 15.000.000-25.000.000VNĐ

Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương chính thức;

Cơ chế 13 tháng lương;

Thưởng hiệu quả công việc lên đến 4 tháng lương;

Nghỉ phép, bảo hiểm, chế độ theo quy định nhà nước;

Chế độ nâng lương, thưởng ngày lễ, Tết hấp dẫn;

Được đào tạo bài bản các kiến thức Tài chính Ngân hàng, các kỹ năng, quy trình, nghiệp vụ để phục vụ tốt công việc được phân công;

Được làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin