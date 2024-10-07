Tuyển Cơ Khí thu nhập 17 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Cơ Khí thu nhập 17 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam

Mức lương
17 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 249 Đường Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 30 Triệu

Trưởng xưởng gia công chế tạo cơ khí. Lên phương án công nghệ gia công, làm đồ gá gia công khi cần, tư vấn hỗ trợ ban giám đốc về máy móc và thiết bị. Sản xuất cơ khí theo bản vẽ, đọc hiểu lên chương trình gia công và các bước thực hiện. Hướng dẫn và làm theo đúng quy trình. Chịu trách nhiệm đầu ra chất lượng của sản phẩm. Đôn đốc quản lý được tiến độ của mỗi đơn hàng.
Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm thực tế 5 năm trở lên Thông thạo và hiểu biết các loại máy cơ khí nói chung Làm việc thực tế và giỏi tính toán công nghệ và báo giá từ bản vẽ. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt
Tại Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo quy định Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam

Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 249 Trần Đăng Ninh, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

