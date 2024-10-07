Tuyển Cơ Khí thu nhập 17 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam
- Hà Nội: Số 249 Đường Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 30 Triệu
Trưởng xưởng gia công chế tạo cơ khí. Lên phương án công nghệ gia công, làm đồ gá gia công khi cần, tư vấn hỗ trợ ban giám đốc về máy móc và thiết bị.
Sản xuất cơ khí theo bản vẽ, đọc hiểu lên chương trình gia công và các bước thực hiện.
Hướng dẫn và làm theo đúng quy trình.
Chịu trách nhiệm đầu ra chất lượng của sản phẩm.
Đôn đốc quản lý được tiến độ của mỗi đơn hàng.
Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm thực tế 5 năm trở lên
Thông thạo và hiểu biết các loại máy cơ khí nói chung
Làm việc thực tế và giỏi tính toán công nghệ và báo giá từ bản vẽ.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tốt
Tại Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo quy định
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INTESK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
