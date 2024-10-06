Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển kinh doanh với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiếm khách hàng mới.

- Xử lý các yêu cầu thương mại và công nghệ của khách hàng.

- Tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp thành thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales IT tại các công ty outsourcing.

- Tư duy kinh doanh.

- Suy nghĩ sáng tạo và có tinh thần làm chủ cao.

- Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và có thể chịu được áp lực.

- Có tinh thần học hỏi cao.

Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Fully remote.

- Hoa hồng cạnh tranh dựa trên giá trị hợp đồng mà bạn ký kết với khách hàng.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp tuyệt vời.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

