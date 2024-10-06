Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển kinh doanh với khách hàng hiện tại.
- Tìm kiếm khách hàng mới.
- Xử lý các yêu cầu thương mại và công nghệ của khách hàng.
- Tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng.
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp thành thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales IT tại các công ty outsourcing.
- Tư duy kinh doanh.
- Suy nghĩ sáng tạo và có tinh thần làm chủ cao.
- Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và có thể chịu được áp lực.
- Có tinh thần học hỏi cao.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales IT tại các công ty outsourcing.
- Tư duy kinh doanh.
- Suy nghĩ sáng tạo và có tinh thần làm chủ cao.
- Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và có thể chịu được áp lực.
- Có tinh thần học hỏi cao.
Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
- Fully remote.
- Hoa hồng cạnh tranh dựa trên giá trị hợp đồng mà bạn ký kết với khách hàng.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp tuyệt vời.
- Hoa hồng cạnh tranh dựa trên giá trị hợp đồng mà bạn ký kết với khách hàng.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp tuyệt vời.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI