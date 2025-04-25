Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Comatce Tower, Số 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nghiên cứu và đánh giá nội dung khai thác trên nền tảng Youtube (hình ảnh, âm nhạc,…).
Chịu trách nhiệm sản xuất và chất lượng sản phẩm trước khi phát hành.
Tối ưu kênh Youtube (tối ưu về từ khóa, ads,…).
Phân tích và đưa ra giải pháp xử lý nội dung kênh.
Trao đổi, phản hồi các ý kiến về sản phẩm.
Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình sản xuất.
Quản lý, báo cáo chất lượng sản phẩm và tiến độ chung của công việc được giao.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan: Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử,...
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu thái độ tốt, cầu tiến.
Ưu tiên có kinh nghiệm với các công cụ quảng cáo và social media.
Biết sử dụng phần mềm thiết kế hoặc chỉnh sửa video cơ bản là lợi thế (Photoshop, Premiere,...).
Tư duy sáng tạo, hiểu người dùng và hành vi khách hàng trên môi trường online.
Kỹ năng làm việc độc lập và teamwork tốt.
Chịu được áp lực deadline và hiệu suất.
Tinh thần học hỏi, cởi mở, trách nhiệm cao.
Chủ động, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các kiến thức mới.
Yêu thích các sản phẩm trên nền tảng Youtube (Âm nhạc, Phim,…), văn hoá quốc tế hiện đại.
Khả năng nghiên cứu và nắm bắt các xu hướng, trend video mới nhất trên
thị trường âm nhạc YouTube.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn ca, xăng xe, chuyên cần, gửi xe.
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty.
Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm,…).
Thưởng các ngày Lễ, Tết, chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…
Liên hoan, du lịch, teambuilding hàng năm.
Được đào tạo chuyên môn bài bản.
Được trao cơ hội thăng tiến - phát triển sự nghiệp.
Được đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Công ty.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.
Văn hóa cởi mở, tích cực, hướng tới mục tiêu chung.
Văn phòng, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đầy đủ và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Golden, 25 Minh Khai, Thành Phố Vinh

