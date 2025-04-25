Tuyển Tester Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 32 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH
Mức lương
17 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà MB 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 17 - 32 Triệu
Tạo kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử theo tài liệu hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kiểm thử và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn.
Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc test.
Với Mức Lương 17 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học, chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm thử phần mềm
Có kinh nghiệm và thành thạo về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL, Oracle để query dữ liệu; đã có kinh nghiệm test data, test API; đã làm ít nhất 1 dự án test data
Thành thạo về quy trình kiểm thử phần mềm và các kỹ thuật thiết kế testcase khi thực hiện;
Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng
Ứng viên có chứng chỉ ISTQB
Ứng viên có chứng chỉ SQL
Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse
Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
