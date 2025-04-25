Tuyển Tester Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 32 Triệu

Mức lương 17 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MB 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 17 - 32 Triệu

Tạo kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử theo tài liệu hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kiểm thử và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn.

Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc test.

Với Mức Lương 17 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học, chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm thử phần mềm

Có kinh nghiệm và thành thạo về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL, Oracle để query dữ liệu; đã có kinh nghiệm test data, test API; đã làm ít nhất 1 dự án test data

Thành thạo về quy trình kiểm thử phần mềm và các kỹ thuật thiết kế testcase khi thực hiện;

Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng

Ứng viên có chứng chỉ ISTQB

Ứng viên có chứng chỉ SQL

Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse

