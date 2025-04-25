Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 69B, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Sản xuất và tạo dựng các mẫu Video cho kênh quảng cáo Online (Facebook,Tiktok,...)
Chỉnh sửa, cắt ghép, hiệu ứng, xử lý hậu kỳ để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo video đúng định hướng thương hiệu.
Theo dõi xu hướng video mới để cập nhật và áp dụng vào sản phẩm.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
Thành thạo các công cụ quay video, cắt ghép, chỉnh sửa video. (Capcut, Canva…).
Có gu thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh.
Biết cách quay video với các thiết bị máy quay, điện thoại, flycam là một lợi thế.
Chủ động, trách nhiệm trong công việc, có tinh thần học hỏi và sáng tạo.
Có laptop cá nhân (Cấu hình đủ đáp ứng các yêu cầu edit video ngắn).
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập 4.000.000 + Thưởng KPI (Thu nhập từ 5-10 triệu).
Được hỗ trợ các công cụ trả phí phục vụ cho công việc.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi các thành viên có kinh nghiệm trong ngành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mở rộng quan hệ & phát triển kỹ năng.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức thu nhập hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
