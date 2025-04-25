Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
- Hà Nội: Số 255B đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Quản lý hệ thống khách hàng
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng cho khách hàng mới
Xây dựng và quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng & phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý theo đúng quy trình
Thực hiện các chương trình khảo sát tới khách hàng, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên theo kế hoạch
Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho khối phát triển sản phẩm để cải tiến phần mềm
Quản lý và báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Ưu tiên có kinh nghiệm CSKH
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
