Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 255B đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Quản lý hệ thống khách hàng

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng cho khách hàng mới

Xây dựng và quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng & phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý theo đúng quy trình

Thực hiện các chương trình khảo sát tới khách hàng, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên theo kế hoạch

Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho khối phát triển sản phẩm để cải tiến phần mềm

Quản lý và báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình

Tiếng Trung tốt

Tốt nghiệp CĐ, ĐH

Ưu tiên có kinh nghiệm CSKH

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20.000.000

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM

