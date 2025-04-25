Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu - Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Nghiên cứu định hướng kênh: hành vi khách hàng mục tiêu, nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng để đưa ra ý tưởng nội dung và concept phù hợp với nhân hiệu cá nhân của nhân vật cần xây dựng.

Nghiên cứu định hướng kênh:

Trực tiếp sản xuất nội dung: ý tưởng, kịch bản, cùng tham gia hỗ trợ hoàn thiện quay và dựng chi tiết; voice cho các tuyến nội dung trên nền tảng chủ đạo là Tiktok; (Reel, Youtube short,...).

Trực tiếp sản xuất nội dung:

Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View,...

KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, view trung bình)

Có khả năng tạo ra các campaign viral trên TikTok và các kênh Social theo định hướng phát triển của công ty.

Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng và định hướng nội dung, từng có kinh nghiệm content creator, biên kịch, account là một lợi thế

Có năng lực triển khai 3 dạng content: Xây dựng thương hiệu cá nhân; Chia sẻ kiến thức; Content chuyển đổi bán hàng

Yêu thích công việc về quản lí các kênh mạng xã hội

Am hiểu nền tảng TikTok, cập nhật xu hướng nhanh chóng

Ưu tiên ứng viên năng động, nhiệt tình. Chịu được áp lực công việc cao.

Nhanh nhẹn, chủ động sắp xếp công việc, đảm bảo deadline

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở môi trường Agency

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 16.000.000

Thử việc từ 1 - 2 tháng, hưởng 85% lương cứng + Phụ cấp + Các khoản thưởng

Môi trường thoải mái, nhiều cơ hội phát triển

Lộ trình công việc và thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin