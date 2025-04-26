Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
- Hà Nội:
- Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Dựa trên yêu cầu dự án do đội ngũ Kinh doanh chuyển giao, tiến hành khảo sát trực tuyến trên nền tảng của công ty và thực hiện các công việc liên quan (tạo khảo sát, lấy mẫu và thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và báo cáo)
Rà soát bảng câu hỏi GR/CX để phát hiện vấn đề/tính khả thi
Liên hệ với nhà cung cấp và thương lượng chi phí lấy mẫu
Phối hợp dịch thuật với người dịch và người hiệu đính
Giao tiếp và thảo luận với đội IT và Kinh doanh để giải quyết vấn đề, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng dự án
Sắp xếp lịch trình, điều chỉnh và làm việc trực tiếp với khách hàng cho các dự án GR/CX qua email
Thực hiện các công việc vận hành khác liên quan đến dự án CNTT khi được yêu cầu
Thực hiện các công việc quản lý cộng đồng khi cần thiết (giao tiếp với người dùng/thành viên, hỗ trợ tặng thưởng,...)
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tiếng Anh cơ bản
3–5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty Nhật, ưu tiên đã từng làm việc tại Nhật Bản
Có kinh nghiệm quản lý dự án, điều phối và làm việc trực tiếp với khách hàng
Tinh thần làm việc nhóm, chủ động
Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, thành thạo Excel
Có thể tùy chỉnh JavaScript ở mức cơ bản
Cẩn thận, có trách nhiệm, phản hồi nhanh và khả năng giải quyết vấn đề tốt
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Nghiên cứu thị trường
Sẽ được đào tạo/huấn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội trên 100% lương
Lương thử việc: 85%
Xét tăng lương: 1 lần/năm
Phúc lợi và chế độ: BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch công ty
Thưởng: hàng năm, tùy theo hiệu suất của công ty và nhóm
Ngày nghỉ lễ: Theo quy định của Nhà nước
Nghỉ phép năm: 12 ngày + ngày nghỉ thâm niên
■Mức lương: 700 – 1100 USD (gross)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI