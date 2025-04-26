Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Dựa trên yêu cầu dự án do đội ngũ Kinh doanh chuyển giao, tiến hành khảo sát trực tuyến trên nền tảng của công ty và thực hiện các công việc liên quan (tạo khảo sát, lấy mẫu và thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và báo cáo)

Rà soát bảng câu hỏi GR/CX để phát hiện vấn đề/tính khả thi

Liên hệ với nhà cung cấp và thương lượng chi phí lấy mẫu

Phối hợp dịch thuật với người dịch và người hiệu đính

Giao tiếp và thảo luận với đội IT và Kinh doanh để giải quyết vấn đề, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng dự án

Sắp xếp lịch trình, điều chỉnh và làm việc trực tiếp với khách hàng cho các dự án GR/CX qua email

Thực hiện các công việc vận hành khác liên quan đến dự án CNTT khi được yêu cầu

Thực hiện các công việc quản lý cộng đồng khi cần thiết (giao tiếp với người dùng/thành viên, hỗ trợ tặng thưởng,...)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (không yêu cầu chứng chỉ)

Kỹ năng tiếng Anh cơ bản

3–5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty Nhật, ưu tiên đã từng làm việc tại Nhật Bản

Có kinh nghiệm quản lý dự án, điều phối và làm việc trực tiếp với khách hàng

Tinh thần làm việc nhóm, chủ động

Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, thành thạo Excel

Có thể tùy chỉnh JavaScript ở mức cơ bản

Cẩn thận, có trách nhiệm, phản hồi nhanh và khả năng giải quyết vấn đề tốt

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Nghiên cứu thị trường

Sẽ được đào tạo/huấn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Đóng bảo hiểm xã hội trên 100% lương

Lương thử việc: 85%

Xét tăng lương: 1 lần/năm

Phúc lợi và chế độ: BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch công ty

Thưởng: hàng năm, tùy theo hiệu suất của công ty và nhóm

Ngày nghỉ lễ: Theo quy định của Nhà nước

Nghỉ phép năm: 12 ngày + ngày nghỉ thâm niên

■Mức lương: 700 – 1100 USD (gross)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.