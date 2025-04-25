Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà GP Invest, 170 La Thàn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh offline và online.

Gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh gồm: Phần mềm quản lí bán hàng, Thiết kế website, Dịch vụ vận chuyển thu tiền hộ trên toàn quốc, Phần mềm quản lí fanpage Facebook và các dịch vụ marketing của công ty.

Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Có tinh thần chăm chỉ, kiên trì và chủ động học hỏi để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Có phương tiện di chuyển cá nhân để thuận tiện cho công việc.

Sở hữu laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:Từ 6.000.000 - 10.000.000 / tháng (Gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp máy tính, lương tháng 13.

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ dầu thực tập cho sinh viên năm cuối

Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại ĐIện tử

Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể.

Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn

