Tuyển Nhân viên kinh doanh Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Salonzo Group
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Salonzo Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Salonzo Group

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Tư vấn bán hàng & phát triển thị trường các sản phẩm mỹ phẩm tóc cao cấp, đáp ứng nhu cầu các salon
Kết nối & chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ dài lâu
Theo dõi và đánh giá tiến độ các chỉ số KPI hàng tuần, hàng tháng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình và tâm huyết và chủ động trong công việc;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Chịu được áp lực, muốn thử thách bản thân và kiếm thật nhiều tiền.
Có khả năng phối hợp công việc và tinh thần làm việc teamwork
Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bảo hiểm, tài chính, kinh doanh B2B, có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp ở cửa hàng

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000- 15.000.000 + hoa hồng bán hàng
Phụ cấp ăn trưa: 1tr/tháng/ngày làm việc thực tế
Phụ cấp xăng xe, điện thoại
Được đào tạo và hướng dẫn để tiếp cận công việc
Thời gian làm việc: 08 h/ngày.Từ 8h30 đến 17h30. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Xét tăng lương theo quy định của công ty 02 lần/năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
Thưởng các ngày sinh nhật, lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty
Chế độ hiếu, hỉ,... phần quà cho con của CBNV ngày lễ thiếu nhi, trung thu, hoặc phần thưởng cho các cháu đạt thành tích tốt trong học tập
Có các hoạt động tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding
Sử dụng sản phẩm công ty với mức giá ưu đãi và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc tóc VIP nhất hiện nay

Liên Hệ Công Ty

Salonzo Group

Salonzo Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 01-12A, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

