Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

- Gọi điện xác nhận lại đơn hàng. Không tính talktime, không KPI.

- Tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng qua fanpage (trả lời tin nhắn trực tiếp qua inbox, comment).

- Xử lý đơn hàng sau bán hàng : xử lý giao nhận, đổi hàng,...

- Có thể đăng ký tư vấn chốt đơn online thêm tại nhà (buổi tối, cuối tuần)

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại văn phòng tối thiểu 15 tiếng/ tuần

- Khả năng giao tiếp tốt. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng hoặc bán hàng là 1 lợi thế.

- Có máy tính cá nhân, biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

- Có ý thức, trách nhiệm đối với công việc.

- Có khả năng nắm bắt thông tin tốt để xử lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25,000đ -35,000đ tùy vào năng lực. (tăng theo năng lực và đóng góp, review tăng lương 6 tháng/lần)

- Ngày lễ: tính lương x 150%

- Thời gian làm việc linh hoạt.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Đặc biệt làm việc chung cùng các thành viên siêu đáng yêu tại Moti

- Thời gian đăng ký linh hoạt, không giới hạn thời gian đăng ký làm, công việc có thể làm lâu dài và phát triển cùng sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin