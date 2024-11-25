Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

- Gọi điện xác nhận lại đơn hàng. Không tính talktime, không KPI.
- Tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng qua fanpage (trả lời tin nhắn trực tiếp qua inbox, comment).
- Xử lý đơn hàng sau bán hàng : xử lý giao nhận, đổi hàng,...
- Có thể đăng ký tư vấn chốt đơn online thêm tại nhà (buổi tối, cuối tuần)

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại văn phòng tối thiểu 15 tiếng/ tuần
- Khả năng giao tiếp tốt. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
- Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng hoặc bán hàng là 1 lợi thế.
- Có máy tính cá nhân, biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Có ý thức, trách nhiệm đối với công việc.
- Có khả năng nắm bắt thông tin tốt để xử lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25,000đ -35,000đ tùy vào năng lực. (tăng theo năng lực và đóng góp, review tăng lương 6 tháng/lần)
- Ngày lễ: tính lương x 150%
- Thời gian làm việc linh hoạt.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Đặc biệt làm việc chung cùng các thành viên siêu đáng yêu tại Moti
- Thời gian đăng ký linh hoạt, không giới hạn thời gian đăng ký làm, công việc có thể làm lâu dài và phát triển cùng sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 222 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cong-tac-vien-thu-nhap-1-5-trieu-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256585
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

