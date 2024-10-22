Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Minh Thảo,, Bắc Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ tổ chức, sắp xếp lịch học, lịch giảng dạy của các học viên, giảng viên. Quản lý thời gian và theo dõi tình hình chất lượng vận hành lớp học; xử lý các vấn đề phát sinh. Thực hiện công tác chăm sóc phụ huynh: tiếp nhận, trao đổi thông tin; Phản hồi câu hỏi, yêu cầu hoăc các vấn đề từ Học sinh, Phụ huynh. Chuẩn bị tài liệu học tập và cơ sở vật chất cần thiết cho lớp học. Quản lý kho thiết bị học tập. Gửi tình hình học tập của học sinh cho phụ huynh theo định kì. Làm việc theo ca: Sáng, chiều hoặc tối. Ưu tiên làm ca chiều tối và cuối tuần

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp,... chuyên ngành kinh tế, sư phạm, quản trị nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, luật,..hoặc các nghành nghê liên quan. Nhanh nhẹn, sử dụng máy tính tốt. Giao tiếp linh hoạt, chăm chỉ, cầu tiến. Có kinh nghiệm làm trong môi trường giáo dục là lợi thế Có Laptop cá nhân, làm được cuối tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 2- 4M triệu/tháng, hỗ trợ gửi xe. Được tham gia Team building theo Quý, thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và bổ sung kỹ năng mềm. Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ... Được đào tạo về tư duy quản lý, sáng tạo, phát triển năng lực liên quan Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 - 6 tháng.

