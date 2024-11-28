Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Tòa MAC Plaza, Mộ Lao, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tổ chức sự kiện, event riêng cho cơ sở học viện phụ trách, bao gồm: phát tờ rơi, đặt booth tại các điểm, school tour, sự kiện tại cơ sở, chung cư, trường học, trung tâm thương mại...nhằm đảm bảo nguồn khách hàng tiềm năng và góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh tại cơ sở.
Hỗ trợ và liên hệ với các đối tác cũng như nhà phân phối, cung cấp dịch vụ để hỗ trợ sự kiện: in ấn banner, Poster, tờ rơi,...phục vụ sự kiện
Thực hiện cập nhật hệ thống biển bảng, ấn phẩm truyền thông, bảng tin, tủ trưng bày tại các học viện phụ trách
Viết content, xây dựng thông điệp truyền thông, sản xuất nội dung truyền thông, idea kịch bản video/ hình ảnh cho các hoạt động tại cơ sở
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2,3 các trường Đại học, Cao đẳng
Khả năng giao tiếp tốt, có kĩ năng quan sát – bao quát công việc, giải quyết nhanh chóng các vấn đề
Năng nổ, sáng tạo, yêu thích các hoạt động cộng đồng
Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc
Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân
Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3.000.000đ/tháng (Làm việc tối thiểu 112h/tháng)
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp vươn tới toàn cầu.
Cơ sở vật chất hiện đại, văn phòng rộng rãi thoáng mát đầy đủ tiện nghi.
Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được đào tạo về tư duy quản lý, sáng tạo, phát triển năng lực marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

