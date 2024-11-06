Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 180A, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch, thực hiện và quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website theo tuần/tháng hoặc chiến dịch.
Quản lý các trang mạng xã hội được giao của công ty.
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline, …) như bài viết, idea video / hình ảnh, …
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding, …).
Booking KOC, KOL, báo chí, các chương trình truyền hình...triển khai các hoạt động truyền thông trên các kênh.
Chủ động đề xuất mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết content 2 năm trở lên (Ưu tiên sáng tạo về mảng mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp)
Nam/nữ: 1994- 2001
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, video hoặc các phần mềm chỉnh sửa khác là một lợi thế
Khả năng vi tính & internet tốt
Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + PC ăn trưa + thưởng khác => 10-12M
Được đào tạo các khóa học nâng cao. Cơ hội thăng tiến vị trí Leader,
Lương tháng 13 (từ 1 - 2 tháng)
PC ăn trưa + Du lịch hàng năm, hưởng đầy đủ BHXH + team buiding + các chế độ công đoàn khác.
Được đánh giá tăng lương sau 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BEPOS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 180A Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

