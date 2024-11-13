Tuyển Content Marketing Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 980A Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phân tích từ khoá viết bài cho các website được giao.
Chăm sóc Fanpage
Phối hợp với Designer để sản xuất hình ảnh phục vụ cho việc đăng video và banner.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng lên kế hoạch và làm việc độc lập, nhóm.
Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt
Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi
Biết sử dụng ChatGPT là lợi thế.
Kỹ năng Research tốt.
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Tại Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động
Cơ hội phát triển nhanh, được đào tạo để thường xuyên nâng cao nghiệp vụ
Được đóng các loại bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ như team builiding, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media

Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí Amazing Media

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 980A Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, TP. ThủĐức, TP. HCM

