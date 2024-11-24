Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 268 Lê Văn Khương, P. Thới An, Quận 12, Quận 12

Lên kế hoạch phát triển nội dung và hình ảnh trên các kênh Social Media: facebook, tiktok, Youtube,

Quản trị và phát triển các kênh social media (youtube, tiktok,facebook..).

Tham gia lên ý tưởng, viết kịch bản, tổ chức sản xuất video.

Phối hợp với đội quay, dựng trong sản xuất video viral trên các kênh

Phối hợp cùng content và digital marekting sản xuất các video các kênh

Theo dõi và phân tích hiệu suất của video trên các kênh và đưa ra ý kiến cải thiện.

Nghiên cứu trends, bắt trends để tạo ra các video viral.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí, điện ảnh...

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, mỹ phẩm.

Kĩ năng viết bài, biên tập, biên kịch tốt, có khả năng sáng tạo kịch bản, không bị trùng lặp, lên được câu chuyện cho nhân vật.

Có khả năng làm việc độc lập, quản lý được team content.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, tổng hợp, giao tiếp, thuyết trình,...v.v

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Chế độ phúc lợi tốt, du lịch hàng năm.

Lương tháng 13, nghỉ lễ, bhxh theo chính sách công ty và quy định.

