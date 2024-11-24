Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 268 Lê Văn Khương, P. Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Lên kế hoạch phát triển nội dung và hình ảnh trên các kênh Social Media: facebook, tiktok, Youtube,
Quản trị và phát triển các kênh social media (youtube, tiktok,facebook..).
Tham gia lên ý tưởng, viết kịch bản, tổ chức sản xuất video.
Phối hợp với đội quay, dựng trong sản xuất video viral trên các kênh
Phối hợp cùng content và digital marekting sản xuất các video các kênh
Theo dõi và phân tích hiệu suất của video trên các kênh và đưa ra ý kiến cải thiện.
Nghiên cứu trends, bắt trends để tạo ra các video viral.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí, điện ảnh...
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, mỹ phẩm.
Kĩ năng viết bài, biên tập, biên kịch tốt, có khả năng sáng tạo kịch bản, không bị trùng lặp, lên được câu chuyện cho nhân vật.
Có khả năng làm việc độc lập, quản lý được team content.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, tổng hợp, giao tiếp, thuyết trình,...v.v

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Chế độ phúc lợi tốt, du lịch hàng năm.
Lương tháng 13, nghỉ lễ, bhxh theo chính sách công ty và quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 268 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

