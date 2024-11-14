Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH DICI MARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và tạo nội dung:

Lên lịch và tạo nội dung đa dạng như bài viết, hình ảnh, video, livestream để đăng tải trên fanpage. Nội dung phải hấp dẫn, phù hợp với thương hiệu và thị hiếu của khách hàng mục tiêu.

Quản lý và trả lời tin nhắn, bình luận:

Theo dõi và trả lời nhanh chóng các tin nhắn và bình luận từ khách hàng. Admin phải giao tiếp thân thiện, rõ ràng và chuyên nghiệp, đảm bảo giải đáp thắc mắc và tư vấn kịp thời.

Tương tác và xây dựng cộng đồng

Theo dõi và phân tích hiệu quả fanpage

Cập nhật và nghiên cứu xu hướng

Lên kế hoạch đăng bài và tối ưu hóa thời gian đăng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm làm content tối thiểu 1 năm

- Khả năng viết lách sáng tạo, có tư duy chiến lược và hiểu biết sâu về marketing nội dung.

- Ưu tiên có kinh nghiệm tối ưu nội dung cho SEO.

- Ưu tiên có kinh nghiệm content về ngành hàng mỹ phẩm

B. Kỹ năng chuyên môn

- Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, sheet, hàm cơ bản,...)

- Biết về các công cụ hỗ trợ việc viết nội dung, hình ảnh video và tối ưu SEO.

C. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm

- Kỹ tìm kiếm, tự học hỏi.

C. Tính cách

- Thẳng thắn, trung thực, chính trực

- Vui vẻ, hoà đồng, biết chia sẻ

Tại CÔNG TY TNHH DICI MARK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000đ - 12.000.000 (Deal khi phỏng vấn, thử việc hưởng 85% lương)

- Thưởng chuyên cần: 500.000đ

- Thưởng KQKD theo phòng ban.

- Phụ cấp cơm trưa: 780.000đ

- Phụ cấp xăng xe: 200.000đ

- Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng thi đua...

- Xét thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm

- Cấp trên thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành giúp nâng cao năng lực.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.

- Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Nghỉ phép: 12 ngày/năm

- Gửi xe: Free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DICI MARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.