Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mua hàng Trung Quốc, tìm hàng Trung Quốc cho khách hàng (Công việc chính)
Thiết kế chương trình tour kết nối thương mại Việt Trung
Dịch số tài liệu liên quan đến thương mại điện tử ( nếu có)
Các công việc liên quan khác được phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ Tương đương HSK5
Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm vị trí mua hàng hoặc đã thành thạo công việc mua hàng
Nhiệt tình có tinh thần cầu tiến công việc
Chăm chỉ thật thà muốn phát triển công việc liên quan mua hàng TQ
Ưu tiên các bạn thích nên tảng xã hội trẻ bên Trung Quốc douyin ...

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi kỹ năng kiến thức liên quan hàng hoá TQ, cập nhập xu hướng mới
Môi trường làm việc năng động trẻ trung
Được chỉ bảo công việc tận tình
Thưởng/Hoa hồng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Liền kề 1 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố HàNội

