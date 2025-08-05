Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mua hàng Trung Quốc, tìm hàng Trung Quốc cho khách hàng (Công việc chính)

Thiết kế chương trình tour kết nối thương mại Việt Trung

Dịch số tài liệu liên quan đến thương mại điện tử ( nếu có)

Các công việc liên quan khác được phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ Tương đương HSK5

Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm vị trí mua hàng hoặc đã thành thạo công việc mua hàng

Nhiệt tình có tinh thần cầu tiến công việc

Chăm chỉ thật thà muốn phát triển công việc liên quan mua hàng TQ

Ưu tiên các bạn thích nên tảng xã hội trẻ bên Trung Quốc douyin ...

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi kỹ năng kiến thức liên quan hàng hoá TQ, cập nhập xu hướng mới

Môi trường làm việc năng động trẻ trung

Được chỉ bảo công việc tận tình

Thưởng/Hoa hồng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.