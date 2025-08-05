Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B1 Lô 8 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Biết sử dụng Canva và các phần mềm khác, biết thiết kế cơ bản.
Thiết kế hình ảnh đơn giản cho các chiến dịch quảng cáo trên Fanpage.
Xây dựng nội dung cho Fanpage.
Cùng bộ phận khác phát triển ý tưởng cho các dự án marketing để thu hút khách hàng, kế hoạch phát triển dòng sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có khả năng thực hiện các thiết kế banner, hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có trách nhiệm với sản phẩm, có tinh thần tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết.
Có tinh thần sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 + phụ cấp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, sinh nhật, teambuilding,…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được trang bị đầy đủ cho công việc như máy tính, máy ảnh,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
