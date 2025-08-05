Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B1 Lô 8 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Biết sử dụng Canva và các phần mềm khác, biết thiết kế cơ bản.

Thiết kế hình ảnh đơn giản cho các chiến dịch quảng cáo trên Fanpage.

Xây dựng nội dung cho Fanpage.

Cùng bộ phận khác phát triển ý tưởng cho các dự án marketing để thu hút khách hàng, kế hoạch phát triển dòng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: 1 năm kinh nghiệm trở lên

Có khả năng thực hiện các thiết kế banner, hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có trách nhiệm với sản phẩm, có tinh thần tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết.

Có tinh thần sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 + phụ cấp

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, sinh nhật, teambuilding,…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được trang bị đầy đủ cho công việc như máy tính, máy ảnh,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU

