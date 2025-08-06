Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỒN CHUỒN KIM-PHÂN HIỆU HAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53/2 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1/ Tư vấn tuyển sinh:

- Hướng dẫn và tư vấn Phụ huynh tham quan tại trường (thông tin chương trình học, học phí, cơ sở vật chất, tình trạng bé, các hoạt động của nhà trường) và đảm bảo mọi quy trình an ninh đều được tuân thủ.

- Xử lý và đảm bảo việc thu phí diễn ra suôn sẻ.

- Tư vấn và trả lời mọi cuộc gọi một cách lịch sự, chuyển cuộc gọi, tiếp nhận tin nhắn và cung cấp thông tin cho khách hàng.

- Cập nhật, báo cáo thông tin Bé và theo dõi tình trạng Bé (hồ sơ Bé, tình hình học tập, ...) từ lúc bắt đầu tìm hiểu trường cho tới khi nhập học.

- Phối hợp với Trưởng Bộ phận để triển khai các chương trình tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch.

- Tiếp nhận và cùng với các bộ phận khác liên quan để giải quyết các thắc mắc/ khiếu nại của Phụ huynh (nếu có).

- Chịu trách nhiệm đăng ký và duy trì danh sách chờ cũng như hỗ trợ các hoạt động hằng ngày của Trung tâm.

2/ Báo cáo

- Báo cáo các vấn đề xảy ra khi có phát sinh.

- Báo cáo tiến độ công việc/ kế hoạch thực hiện hàng Tuần/ Quý/ Năm

3/ Một số công việc khác

- Hỗ trợ các cô trong việc đón và trả trẻ.

- Phối hợp và đảm bảo thiết bị văn phòng hoạt động bình thường.

- Liên lạc với các nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng hóa và dịch vụ kịp thời.

- Xử lý các khiếu nại về tài khoản quỹ chi tiêu lặt vặt.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/Ban giám hiệu.

- Giao tiếp với phụ huynh về các vấn đề tuyển sinh, thu học phí và các yêu cầu về hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí, Truyền thông hoặc những chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương: 01 năm làm việc ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo.

- Yêu cầu khác:

+ Kỹ năng giao tiếp & giải quyết vấn đề;

+ Kỹ năng viết lách;

+ Cẩn thận, tận tụy, tâm huyết, chịu khó;

+ Kiến thức, hiểu biết tổng quát về trẻ và nuôi dạy trẻ.

+ Kỹ năng trao đổi với những khách hàng khó tính là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỒN CHUỒN KIM-PHÂN HIỆU HAI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi cho bạn:

- Tham gia BHXH full lương.

- Lương đầu vào theo năng lực và xét tăng lương mỗi năm.

- Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy chỉ đi làm khi có thông báo.

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, ăn sáng, ăn trưa, tháng lương thứ 13, ngày phép năm, nghỉ các ngày lễ, tết...

- Được tham dự các khóa đào tạo về EQ, giao tiếp và các phương pháp giáo dục hiện đại.

- Có chế độ cho con theo học tại trường theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỒN CHUỒN KIM-PHÂN HIỆU HAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin