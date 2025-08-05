Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MEGA SEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Trương Quốc Dung, P8, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết nội dung cho các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn…)

Xây dựng nội dung cho các chiến dịch truyền thông, chương trình cộng đồng và sự kiện

Viết nội dung cho bao bì sản phẩm, thiệp tặng, nhãn dán, brochure

Phối hợp với bộ phận thiết kế để đảm bảo nội dung và hình ảnh đồng nhất

Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu

Theo dõi xu hướng nội dung trên mạng xã hội để cập nhật và áp dụng phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm viết nội dung trong các lĩnh vực: lifestyle, giáo dục, cây trồng, quà tặng hoặc tương đương

1 năm kinh nghiệm viết nội dung

Có khả năng viết linh hoạt: từ ngắn gọn, dí dỏm đến sâu sắc, truyền cảm

Có khả năng kể chuyện thương hiệu (brand storytelling) là lợi thế

Biết sử dụng Canva, CapCut hoặc các công cụ cơ bản để dựng hình/clip là điểm cộng

Có tinh thần trách nhiệm, đúng deadline và chủ động học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Làm việc trong môi trường sáng tạo, có định hướng phát triển bền vững

Cơ hội phát triển lên Content Lead

Tham gia vào các dự án cộng đồng, chương trình giáo dục, CSR cùng doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.