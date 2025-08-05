Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MEGA SEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38 Trương Quốc Dung, P8, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết nội dung cho các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn…)
Xây dựng nội dung cho các chiến dịch truyền thông, chương trình cộng đồng và sự kiện
Viết nội dung cho bao bì sản phẩm, thiệp tặng, nhãn dán, brochure
Phối hợp với bộ phận thiết kế để đảm bảo nội dung và hình ảnh đồng nhất
Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Theo dõi xu hướng nội dung trên mạng xã hội để cập nhật và áp dụng phù hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm viết nội dung trong các lĩnh vực: lifestyle, giáo dục, cây trồng, quà tặng hoặc tương đương
Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Làm việc trong môi trường sáng tạo, có định hướng phát triển bền vững
Cơ hội phát triển lên Content Lead
Tham gia vào các dự án cộng đồng, chương trình giáo dục, CSR cùng doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
