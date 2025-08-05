Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MEGA SEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEGA SEED
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH MEGA SEED

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38 Trương Quốc Dung, P8, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết nội dung cho các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn…)
Xây dựng nội dung cho các chiến dịch truyền thông, chương trình cộng đồng và sự kiện
Viết nội dung cho bao bì sản phẩm, thiệp tặng, nhãn dán, brochure
Phối hợp với bộ phận thiết kế để đảm bảo nội dung và hình ảnh đồng nhất
Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Theo dõi xu hướng nội dung trên mạng xã hội để cập nhật và áp dụng phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm viết nội dung trong các lĩnh vực: lifestyle, giáo dục, cây trồng, quà tặng hoặc tương đương
1 năm kinh nghiệm viết nội dung
Có khả năng viết linh hoạt: từ ngắn gọn, dí dỏm đến sâu sắc, truyền cảm
Có khả năng kể chuyện thương hiệu (brand storytelling) là lợi thế
Biết sử dụng Canva, CapCut hoặc các công cụ cơ bản để dựng hình/clip là điểm cộng
Có tinh thần trách nhiệm, đúng deadline và chủ động học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Làm việc trong môi trường sáng tạo, có định hướng phát triển bền vững
Cơ hội phát triển lên Content Lead
Tham gia vào các dự án cộng đồng, chương trình giáo dục, CSR cùng doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEGA SEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEGA SEED

CÔNG TY TNHH MEGA SEED

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 38 Trương Quốc Dung, P8, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

