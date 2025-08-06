Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ZANET
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
CÔNG TY TNHH ZANET

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ZANET

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Nguyễn Sơn Hà (Cụm CN Vĩnh Niệm), Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Lên ý tưởng và viết nội dung cho hệ thống fanpage các thương hiệu thời trang của ZANET
- Viết caption quảng cáo hấp dẫn, viral nhằm mục đích bán hàng hiệu quả
- Phối hợp cùng team design và ads để ra chiến dịch chất lượng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ (22-25)
- Sáng tạo, chăm chỉ
- Có kinh nghiệm là một lợi thế
- Yêu thích ngành thời trang, có gu thẩm mỹ và bắt trend tốt
- Ưu tiên biết cơ bản về chỉnh ảnh đơn giản, yêu thích chụp ảnh ...

Tại CÔNG TY TNHH ZANET Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao + thưởng theo doanh thu + Phụ cấp hàng tháng
- Làm việc trong studio nội bộ đầy đủ thiết bị, không gian riêng biệt giúp bạn thoả sức sáng tạo
- Môi trường trẻ trung, năng động, định hướng rõ ràng
- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu về media & marketing, thời trang, thương mại điện tử.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZANET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZANET

CÔNG TY TNHH ZANET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 122 đường Khúc Hạo, Phường An Biên, Hải Phòng

