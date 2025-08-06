Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ZANET
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Nguyễn Sơn Hà (Cụm CN Vĩnh Niệm), Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Lên ý tưởng và viết nội dung cho hệ thống fanpage các thương hiệu thời trang của ZANET
- Viết caption quảng cáo hấp dẫn, viral nhằm mục đích bán hàng hiệu quả
- Phối hợp cùng team design và ads để ra chiến dịch chất lượng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ (22-25)
- Sáng tạo, chăm chỉ
- Có kinh nghiệm là một lợi thế
- Yêu thích ngành thời trang, có gu thẩm mỹ và bắt trend tốt
- Ưu tiên biết cơ bản về chỉnh ảnh đơn giản, yêu thích chụp ảnh ...
Tại CÔNG TY TNHH ZANET Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cao + thưởng theo doanh thu + Phụ cấp hàng tháng
- Làm việc trong studio nội bộ đầy đủ thiết bị, không gian riêng biệt giúp bạn thoả sức sáng tạo
- Môi trường trẻ trung, năng động, định hướng rõ ràng
- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu về media & marketing, thời trang, thương mại điện tử.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZANET
