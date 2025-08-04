Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Real Learning làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, quay và dựng video ngắn quảng bá sản phẩm chè đặc sản (chè đinh, chè nõn tôm, chè ướp sen...) theo trend, lifestyle hoặc dạng review chân thực.

Xây dựng và phát triển kênh TikTok bán hàng cho thương hiệu chè theo định hướng: chân thực – có gu – giàu văn hóa trà Việt.

Phối hợp cùng team marketing để triển khai các chiến dịch seeding, livestream, content định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm nội dung TikTok ít nhất 6 tháng – 1 năm, từng phát triển hoặc quản lý kênh bán hàng là lợi thế lớn.

Tự tin trước ống kính, biết quay – dựng cơ bản bằng điện thoại, sử dụng Capcut hoặc ứng dụng tương tự.

Có gu thẩm mỹ, khả năng kể chuyện, biết bắt trend nhanh.

Hiểu hoặc có hứng thú với lĩnh vực ẩm thực, đặc sản vùng miền, văn hóa uống trà là điểm cộng.

Có kinh nghiệm phát triển TikTok Shop là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Real Learning Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo sản phẩm + thưởng hiệu quả (có thể thương lượng theo view hoặc doanh thu).

Sản phẩm chất lượng cao, dễ quay – dễ cảm – dễ bán.

Được cung cấp mẫu trà đặc sản để review thật.

Có ngân sách chạy ads hỗ trợ kênh nếu cần.

Cơ hội hợp tác lâu dài với định hướng phát triển thương hiệu trà bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Real Learning

