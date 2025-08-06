Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản ngắn cho 3–4 video/ngắn mỗi tuần (dưới 60s)

Trực tiếp quay video tại homestay: lớp học, sinh hoạt, sharing time…

Dựng video theo format TikTok: dọc, có phụ đề, nhạc nền, caption

Viết nội dung caption, đề xuất hashtag, phối hợp với team marketing đăng bài

Theo dõi hiệu quả video (view, tương tác), đề xuất cải tiến

Phối hợp cùng học viên, người nước ngoài để tạo nội dung tự nhiên, gần gũi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng quay – dựng cơ bản (CapCut, Premiere, v.v.)

Biết xây dựng nội dung dạng vlog, hiểu trend TikTok

Có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh (storytelling ngắn)

Ưu tiên:

Từng làm vlog/truyền thông cho mô hình giáo dục

Là học viên cũ / sinh viên truyền thông / sáng tạo nội dung

Tinh thần chủ động, yêu thích sáng tạo, nhanh nhạy

Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

200.000 – 300.000đ/video (dưới 60s)

Thưởng nếu video đạt hiệu suất cao (VD: 50k–100k view)

Được hỗ trợ ở và học tiếng Anh nội trú (nếu phù hợp)

Môi trường năng động, tiếp xúc với người nước ngoài hằng ngày

Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của phòng marketing nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin