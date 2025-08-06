Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận 3
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản ngắn cho 3–4 video/ngắn mỗi tuần (dưới 60s)
Trực tiếp quay video tại homestay: lớp học, sinh hoạt, sharing time…
Dựng video theo format TikTok: dọc, có phụ đề, nhạc nền, caption
Viết nội dung caption, đề xuất hashtag, phối hợp với team marketing đăng bài
Theo dõi hiệu quả video (view, tương tác), đề xuất cải tiến
Phối hợp cùng học viên, người nước ngoài để tạo nội dung tự nhiên, gần gũi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng quay – dựng cơ bản (CapCut, Premiere, v.v.)
Biết xây dựng nội dung dạng vlog, hiểu trend TikTok
Có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh (storytelling ngắn)
Ưu tiên:
Từng làm vlog/truyền thông cho mô hình giáo dục
Là học viên cũ / sinh viên truyền thông / sáng tạo nội dung
Tinh thần chủ động, yêu thích sáng tạo, nhanh nhạy
Biết xây dựng nội dung dạng vlog, hiểu trend TikTok
Có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh (storytelling ngắn)
Ưu tiên:
Từng làm vlog/truyền thông cho mô hình giáo dục
Là học viên cũ / sinh viên truyền thông / sáng tạo nội dung
Tinh thần chủ động, yêu thích sáng tạo, nhanh nhạy
Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
200.000 – 300.000đ/video (dưới 60s)
Thưởng nếu video đạt hiệu suất cao (VD: 50k–100k view)
Được hỗ trợ ở và học tiếng Anh nội trú (nếu phù hợp)
Môi trường năng động, tiếp xúc với người nước ngoài hằng ngày
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của phòng marketing nếu phù hợp
200.000 – 300.000đ/video (dưới 60s)
Thưởng nếu video đạt hiệu suất cao (VD: 50k–100k view)
Được hỗ trợ ở và học tiếng Anh nội trú (nếu phù hợp)
Môi trường năng động, tiếp xúc với người nước ngoài hằng ngày
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của phòng marketing nếu phù hợp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI