Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 09 Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đối chiếu Hóa đơn đầu vào , đầu ra lên Tờ khai thuế.

- Kiểm tra chứng từ, hoàn thiện hồ sơ bán ra – hạch toán.

- Kiểm tra chứng từ, hoàn thiện hồ sơ mua vào – hạch toán.

- Đối chiếu và soát xét giữ liệu của các phần mềm để khớp số liệu.

- Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Sắp xếp và lưu hồ sơ hoàn thiện hồ sơ theo từng tháng, quý, năm.

- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và lãnh đạo cấp cao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán và các chuyên ngành khác có liên quan.

- Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc cao.

- Ham học hỏi, có tư duy logic.

- Thành thạo sử dụng các hàm trong excel để đối chiếu dữ liệu, check chéo báo cáo.

- Ưu tiên thành thạo phần mềm kế toán Misa

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu.

Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (8 – 12 triệu) + thưởng theo năng lực.

- BHXH theo quy định hiện hành.

- Chế độ thưởng lễ, tết, liên hoan du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

