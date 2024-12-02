Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Thực hiện kế hoạch bán hàng của khu vực mình quản lý

- Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Quản lý Bán hàng Khu vực (ASM).

- Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ; quản lý công nợ .

- Tham gia đàm phán hợp đồng với những khách hàng lớn

- Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra

Phụ trách các điểm bán hàng cao cấp: Modern Restaurant, Beer Garden

Địa bàn: Gia Lâm (mạn Ocean Park & Eco Park)

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sales thị trường kênh HORECA

- Sắn sàng làm việc thời gian linh động vào buổi tối

Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng (hưởng đầy đủ lương)

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Ngày nghỉ: 12 ngày nghỉ phép/ năm

Phúc lợi: Chế độ thưởng lễ + doanh thu tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin