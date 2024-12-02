Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
- Thực hiện kế hoạch bán hàng của khu vực mình quản lý
- Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Quản lý Bán hàng Khu vực (ASM).
- Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ; quản lý công nợ .
- Tham gia đàm phán hợp đồng với những khách hàng lớn
- Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra
Phụ trách các điểm bán hàng cao cấp: Modern Restaurant, Beer Garden
Địa bàn: Gia Lâm (mạn Ocean Park & Eco Park)
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sales thị trường kênh HORECA
- Sắn sàng làm việc thời gian linh động vào buổi tối
Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng (hưởng đầy đủ lương)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
Ngày nghỉ: 12 ngày nghỉ phép/ năm
Phúc lợi: Chế độ thưởng lễ + doanh thu tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Pro Company
