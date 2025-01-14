Tuyển Designer Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 25 Triệu

- Nhận và làm rõ nhu cầu Khách hàng, phác thảo tổng quan ý tưởng (sử dụng vật tư sản phẩm của công ty phù hợp với yêu cầu khách hàng.

- Thiết kế bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy hàng.

- Thiết kế các sản phẩm máy móc nâng hạ hàng trong truyền, cơ cấu truyền tải,

- Thiết kế những con máy đóng/ dỡ hàng, nhặt và đặt để sản phẩm.

- Thiết kế các máy móc tự động hóa, thiết kế máy kiểm tra, kiểm đếm.

- Thiết kế bản vẽ cơ khí 2D, 3D

- Tạo danh mục các vật tư thiết bị thuộc bản vẽ

- Lắp ráp và kiểm tra vận hành của sản phẩm đã thiết kế

- Fix lỗi, điều chỉnh khi xảy ra sự cố

- Quản lý/ báo cáo tiến độ và tình trạng thiết kế.

*************************************************************************

• Based on request from sale department, build in the idea concept of machine or structure (Using SUS‘ company products) to match with customer requirements for:

• Design Working Table, Trolley, Chutter, Lifter, Conveyor, Karakuri products ...

• Design the machines of Loading and unloading, picking and putting.

• Design inspection machines, and other automation machines.