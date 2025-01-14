Tuyển Designer Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam
- Hải Phòng: Nhà xưởng X6, khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Đến 25 Triệu
- Nhận và làm rõ nhu cầu Khách hàng, phác thảo tổng quan ý tưởng (sử dụng vật tư sản phẩm của công ty phù hợp với yêu cầu khách hàng.
- Thiết kế bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy hàng.
- Thiết kế các sản phẩm máy móc nâng hạ hàng trong truyền, cơ cấu truyền tải,
- Thiết kế những con máy đóng/ dỡ hàng, nhặt và đặt để sản phẩm.
- Thiết kế các máy móc tự động hóa, thiết kế máy kiểm tra, kiểm đếm.
- Thiết kế bản vẽ cơ khí 2D, 3D
- Tạo danh mục các vật tư thiết bị thuộc bản vẽ
- Lắp ráp và kiểm tra vận hành của sản phẩm đã thiết kế
- Fix lỗi, điều chỉnh khi xảy ra sự cố
- Quản lý/ báo cáo tiến độ và tình trạng thiết kế.
• Based on request from sale department, build in the idea concept of machine or structure (Using SUS‘ company products) to match with customer requirements for:
• Design Working Table, Trolley, Chutter, Lifter, Conveyor, Karakuri products ...
• Design the machines of Loading and unloading, picking and putting.
• Design inspection machines, and other automation machines.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
