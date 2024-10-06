Tuyển IT phần mềm THE BIM FACTORY CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại THE BIM FACTORY CO., LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đoàn Hữu Trưng, phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Tạo và bảo trì phần mềm theo yêu cầu
Tạo các tài liệu hướng dẫn, cải tiến quy trình làm việc
Nghiên cứu các công nghệ mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Đã từng phát triển các công cụ Revit API
+Kỹ năng
-Thành thạo Revit API, sử dụng C# (WPF, MVVM)
-Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về:
Lập trình hướng đối tượng OOP
Dynamo
SQL
Web Development
ACC APIs
Giao tiếp bằng Tiếng Anh
Tại THE BIM FACTORY CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương
Bảo hiểm đầy đủ, khám sức khỏe 1 lần/năm
Ăn trưa miễn phí, menu đa dạng
Hoạt động ăn uống cuối tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại THE BIM FACTORY CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
