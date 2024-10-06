Tuyển IT phần mềm THE BIM FACTORY CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đoàn Hữu Trưng, phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo và bảo trì phần mềm theo yêu cầu Tạo các tài liệu hướng dẫn, cải tiến quy trình làm việc Nghiên cứu các công nghệ mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Đã từng phát triển các công cụ Revit API

+Kỹ năng

-Thành thạo Revit API, sử dụng C# (WPF, MVVM)

-Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về:

Lập trình hướng đối tượng OOP Dynamo SQL Web Development ACC APIs Giao tiếp bằng Tiếng Anh

Tại THE BIM FACTORY CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Bảo hiểm đầy đủ, khám sức khỏe 1 lần/năm Ăn trưa miễn phí, menu đa dạng Hoạt động ăn uống cuối tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THE BIM FACTORY CO., LTD

