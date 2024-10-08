Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3D4 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý và triển khai hạ tầng: Xây dựng, quản lý và tối ưu hóa hệ thống hạ tầng trên cloud (như AWS, Azure, Google Cloud) hoặc on-premises. Tự động hóa quy trình: Thiết lập và duy trì các công cụ tự động hóa CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) để đảm bảo quy trình phát triển và triển khai phần mềm liên tục, mượt mà. Giám sát và bảo mật: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, giám sát hiệu năng và bảo mật hệ thống, khắc phục sự cố một cách nhanh chóng. Quản lý cấu hình: Sử dụng các công cụ quản lý cấu hình (như Ansible, Puppet, Chef) để tự động hóa việc thiết lập và cấu hình hệ thống. Hỗ trợ và hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các đội phát triển, QA và IT để triển khai các phiên bản mới, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến hạ tầng.
Quản lý và triển khai hạ tầng: Xây dựng, quản lý và tối ưu hóa hệ thống hạ tầng trên cloud (như AWS, Azure, Google Cloud) hoặc on-premises.
Tự động hóa quy trình: Thiết lập và duy trì các công cụ tự động hóa CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) để đảm bảo quy trình phát triển và triển khai phần mềm liên tục, mượt mà.
Giám sát và bảo mật: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, giám sát hiệu năng và bảo mật hệ thống, khắc phục sự cố một cách nhanh chóng.
Quản lý cấu hình: Sử dụng các công cụ quản lý cấu hình (như Ansible, Puppet, Chef) để tự động hóa việc thiết lập và cấu hình hệ thống.
Hỗ trợ và hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các đội phát triển, QA và IT để triển khai các phiên bản mới, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến hạ tầng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin. Hệ thống thông tin. Khoa học máy tính hoặc ngành liên quan. Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Tư duy logic và khả năng học hỏi nhanh; Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc; Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; Kỹ năng kiểm soát và đánh giá rủi ro; Kỹ năng làm quản lý thời gian; Kỹ năng trình bày điều phối cuộc họp.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin. Hệ thống thông tin. Khoa học máy tính hoặc ngành liên quan.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Tư duy logic và khả năng học hỏi nhanh;
Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc;
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
Kỹ năng kiểm soát và đánh giá rủi ro;
Kỹ năng làm quản lý thời gian;
Kỹ năng trình bày điều phối cuộc họp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực của ứng viên. Thưởng: Chính sách thưởng Hiệu quả công việc hàng quý và hàng năm (Phụ thuộc vào mức Doanh thu đạt được). Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty. Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật, cưới hỏi... Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty
Lương: thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
Thưởng: Chính sách thưởng Hiệu quả công việc hàng quý và hàng năm (Phụ thuộc vào mức Doanh thu đạt được).
Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật, cưới hỏi...
Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S FAST500 TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3D4 Khu Biệt thự Thạnh Xuân, Khu Phố 1, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

