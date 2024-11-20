Tuyển IT Helpdesk/IT support Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Cài đặt, khắc phục sự cố PC, Laptop, Điện thoại IP và Máy in...

Cài đặt, khắc phục sự cố, thiết bị mạng, máy chủ, v.v.

Hỗ trợ Ứng dụng phòng Lab (Cài đặt, khắc phục sự cố, phần mềm ứng dụng...)

Thiết lập tài khoản người sử dụng, cấp quyền và mật khẩu

Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng mạng

Quản trị và giám sát việc sử dụng hệ thống mạng hàng ngày

Đào tạo nhân viên, người sử dụng về hệ thống

Kiểm tra và chỉnh sửa thiết bị bị lỗi

Giám sát bảo mật cho hệ thống

Đảm bảo nắm tất cả CNTT cơ bản

Lập kế hoạch cải tiến, đề xuất các giải pháp CNTT cho các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp Công nghệ thông tin (hoặc tương đương)

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng giải thích các vấn đề kỹ thuật một cách đơn giản

Tư duy logic

Kỹ năng làm việc với mọi người

Lưu giữ hồ sơ, dữ liệu chính xác

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.