Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE
- Hà Nội: Vinfast Tower, 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Implement IT infrastructure, support user, procurement relate IT
- Support IT for YIC factories
- Regularly check, maintain, and back up data; handle arising incidents.
- Support IT Manager implement ERP, E-Transformation system
- Resolve IT system issues promptly to ensure smooth operation.
- Administer email systems, create and remove accounts upon request.
- Coordinate with vendors for maintenance and repairs.
- Other job assigns by IT Manager.
- Report job to IT Manager.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Priority candidates have 1-2 years’ experience in IT for FDI company or IT company
- Work in Cau Giay, Hanoi
- Proficient in Microsoft Office
- English: communication
Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE
