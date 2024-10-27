Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Chịu trách nhiệm đo lường, chuẩn bị sản phẩm trị liệu theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, quản lý kho hàng ngăn nắp gọn gàng.

- Kiểm kê, sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho.

- Thời gian làm việc: ca xoay - 10h/ca. Tuần nghỉ 1 ngày không nghỉ vào cuối tuần và ngày lễ

+ Ca 1: 08h00 - 18h00

+ Ca 2: 10h00 - 20h00

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, năng động, nhanh nhẹn và nhạy bén.

- Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh.

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định.

- Được thưởng lương tháng 13, các chế độ Lễ Tết theo quy định.

- Tham gia BHXH theo quy định, đi du lịch thường niên theo quy định.

- Hỗ trợ cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin