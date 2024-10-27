Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Chịu trách nhiệm đo lường, chuẩn bị sản phẩm trị liệu theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, quản lý kho hàng ngăn nắp gọn gàng.
- Kiểm kê, sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho.
- Thời gian làm việc: ca xoay - 10h/ca. Tuần nghỉ 1 ngày không nghỉ vào cuối tuần và ngày lễ
+ Ca 1: 08h00 - 18h00
+ Ca 2: 10h00 - 20h00
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, năng động, nhanh nhẹn và nhạy bén.
- Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.
- Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định.
- Được thưởng lương tháng 13, các chế độ Lễ Tết theo quy định.
- Tham gia BHXH theo quy định, đi du lịch thường niên theo quy định.
- Hỗ trợ cơm trưa.
- Được thưởng lương tháng 13, các chế độ Lễ Tết theo quy định.
- Tham gia BHXH theo quy định, đi du lịch thường niên theo quy định.
- Hỗ trợ cơm trưa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI