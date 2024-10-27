Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu đô thị Vườn Hồng, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự và điều phối công việc cho nhân sự thuộc phòng Kỹ thuật Đề xuất khen thưởng – điều chỉnh nhân sự để đáp ứng công việc Giám sát và quản lý các công việc làm tại hiện trường

Quản lý nhân sự và điều phối công việc cho nhân sự thuộc phòng Kỹ thuật

Đề xuất khen thưởng – điều chỉnh nhân sự để đáp ứng công việc

Giám sát và quản lý các công việc làm tại hiện trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đằng, đại học chuyên ngành hàng hải, kinh tế Thành thạo Tiếng Anh, biết tiếng Trung là lợi thế Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistic, hàng hải

Tốt nghiệp cao đằng, đại học chuyên ngành hàng hải, kinh tế

Thành thạo Tiếng Anh, biết tiếng Trung là lợi thế

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistic, hàng hải

Tại CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BIỂN ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ theo luật Lao động và các phúc lợi khác của công ty Lương thoả thuận theo năng lực Làm việc trong môi trường mở để phát triển

Đầy đủ chế độ theo luật Lao động và các phúc lợi khác của công ty

Lương thoả thuận theo năng lực

Làm việc trong môi trường mở để phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BIỂN ĐẸP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin