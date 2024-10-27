Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BIỂN ĐẸP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Khu đô thị Vườn Hồng, Hải An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhân sự và điều phối công việc cho nhân sự thuộc phòng Kỹ thuật
Đề xuất khen thưởng – điều chỉnh nhân sự để đáp ứng công việc
Giám sát và quản lý các công việc làm tại hiện trường
Quản lý nhân sự và điều phối công việc cho nhân sự thuộc phòng Kỹ thuật
Đề xuất khen thưởng – điều chỉnh nhân sự để đáp ứng công việc
Giám sát và quản lý các công việc làm tại hiện trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đằng, đại học chuyên ngành hàng hải, kinh tế Thành thạo Tiếng Anh, biết tiếng Trung là lợi thế Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistic, hàng hải
Tốt nghiệp cao đằng, đại học chuyên ngành hàng hải, kinh tế
Thành thạo Tiếng Anh, biết tiếng Trung là lợi thế
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistic, hàng hải
Tốt nghiệp cao đằng, đại học chuyên ngành hàng hải, kinh tế
Thành thạo Tiếng Anh, biết tiếng Trung là lợi thế
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistic, hàng hải
Tại CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BIỂN ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ theo luật Lao động và các phúc lợi khác của công ty Lương thoả thuận theo năng lực Làm việc trong môi trường mở để phát triển
Đầy đủ chế độ theo luật Lao động và các phúc lợi khác của công ty
Lương thoả thuận theo năng lực
Làm việc trong môi trường mở để phát triển
Đầy đủ chế độ theo luật Lao động và các phúc lợi khác của công ty
Lương thoả thuận theo năng lực
Làm việc trong môi trường mở để phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BIỂN ĐẸP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI