Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPICTURES HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Văn phòng tại Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Gọi điện tư vấn và thuyết phục khách hàng theo danh sách data có sẵn. Data nóng đổ về hàng ngày.

Chốt đơn hàng và chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên các ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing...).

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Telesales hoặc Chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Có laptop cá nhân.

Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, tự tin qua điện thoại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPICTURES HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000 + KPI doanh số, thu nhập từ 12-30 triệu/tháng

Thưởng: thưởng nóng nếu đạt KPI ngày, Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương 13

BHXH: 3 tháng sau thử việc

Du lịch: thường niên

Giờ làm việc: 8h00-12h00, 13h30-17h30 T2-T7 và 2 ngày chủ nhật 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển

