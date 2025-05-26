Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPICTURES HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPICTURES HẢI PHÒNG
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Văn phòng tại Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Gọi điện tư vấn và thuyết phục khách hàng theo danh sách data có sẵn. Data nóng đổ về hàng ngày.
Chốt đơn hàng và chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên các ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing...).
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Telesales hoặc Chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Có laptop cá nhân.
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, tự tin qua điện thoại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPICTURES HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6.000.000 + KPI doanh số, thu nhập từ 12-30 triệu/tháng
thu nhập từ 12-30 triệu/tháng
Thưởng: thưởng nóng nếu đạt KPI ngày, Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương 13
thưởng nóng nếu đạt KPI ngày,
BHXH: 3 tháng sau thử việc
Du lịch: thường niên
Giờ làm việc: 8h00-12h00, 13h30-17h30 T2-T7 và 2 ngày chủ nhật 1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPICTURES HẢI PHÒNG
